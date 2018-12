Valt de regering of niet? Dit staat er vandaag op het programma

Vandaag doet het parlement het nummertje van gisteren over. Nu wordt er echter gestemd in de voltallige Kamer. Als alle partijen op dezelfde manier stemmen als gisteren, dan ontstaat opnieuw een wisselmeerderheid. Zónder N-VA dus. Maar die partij heeft al aangegeven dat ze ook dan niet uit de regering stapt.

De Franstalige socialisten van PS zullen zich dan weer onthouden. Wellicht is dat een signaal aan Michel en co. dat ze niet al te veel moeten rekenen op een behulpzame PS terwijl de regering vleugellam is. Willen de andere partijen de steun van PS, zo gaat de redenering, dan moeten ze daar een prijs voor betalen.