Verdachte Alexandru C.: “Versleept, verkracht, verborgen. Maar niet vermoord”

Verdachte Alexandru C. toonde gisteren hoe hij Sofie Muylle in de nacht van 7 januari 2017 aantrof op het strand in Knokke, tijdens een avondje uit met haar vriend.

Volgens het parket heeft C. het meisje gefolterd en vermoord, wat de verdachte ontkent. Hij beweert dat hij Sofie aantrof, met verwondingen in het gezicht. Hij versleepte het meisje tot aan het terras op de dijk, ontdeed haar van rok en kousen en verkrachtte haar meermaals.

Hij verborg de stervende Sofie en filmde haar met zijn smartphone voor hij vertrok. Op de beelden zou te zien zijn hoe ze nog ademde. “Ik ben dan vertrokken en heb haar dus niet vermoord”, beweerde C., die in tranen uitbarstte. De reconstructie bracht geen duidelijkheid of Sofie vermoord is door verstikking, of dat ze is achtergelaten door haar verkrachter en stierf door onderkoeling.