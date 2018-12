"Ferrari had met Lewis Hamilton kampioen geweest"

Volgens voormalig Ferrari-baas Luci di Montezemolo zou Ferrari met Lewis Hamilton achter het stuur dit jaar kampioen geworden zijn. De Brit kroonde zich dit jaar in zijn Mercedes voor de vijfde keer tot wereldkampioen terwijl Sebastian vettel en Ferrari tevreden moesten zijn met de tweede plaats.

"Dit jaar maakte Hamilton het verschil en dat in zijn beste seizoen sinds zijn debuut," aldus voormalig Ferrari-baas Luca di Montezemolo tegenover het Italiaanse radiostation 'RAI'.

"Hij heeft zwakke momenten gekend, alsook crisismomenten, maar dit jaar zou hij met Ferrari gewonnen hebben. Ik zeg dat niet om Vettel te kleineren, hij heeft immers de kans om terug te vechten met een competitieve wagen."

Ondanks dat Ferrari naast de titel greep heeft de voormalige Ferrari-baas ook veel respect voor wat Ferrari de voorbije jaren heeft verwezenlijkt. Ferrari slaagde er immers in om de kloof met Mercedes te dichten.

"Dit Ferrari is een compleet anders dan het Ferrari dat ik in oktober 2014 verliep, zeker wat de mentaliteit betreft," aldus Luca di Montezemolo. "Ferrari bouwde dit jaar een goede wagen die op sommige momenten zelfs beter was dan Mercedes. Ze misten echter het laatste stukje."

"Vettel maakte enkele beslissende fouten maar voor het wereldkampioenschap moet je constant top zijn. Hij is echter een rijder die tot de absolute top behoort en staat steeds erg dicht bij het team."

Montezemolo werkte ook samen met Michael Schumacher en is nog steeds een nauwe vriend van de zevenvoudig F1-kampioen. Hij vergelijkt de situatie van Vettel met die van Schumacher.

"Schumacher maakte tijdens zijn begindagen ook fouten maar het is belangrijk om duidelijke taal te spreken in kleedkamer en publiekelijk het team te steunen," besloot de voormalige Ferrari-baas.

