TervurenNiemand die zo blij is dat het AfricaMuseum weer opengaat als zaalwachter Danielle Moulin (61) uit Sint-Truiden. En niemand die de zalen zo door en door kent. Enfin, kende, want na dertig jaar trouw op post moet ze nu opnieuw haar weg zoeken. “Het doet raar dat alles anders is, want het is hier mijn tweede thuis. Maar ik ben content dat ik het zo vlak voor mijn pensioen nog mag meemaken. Dat er weer ambiance is in het museum.”