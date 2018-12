OVERPELTDe Limburgse APK Group, gespecialiseerd in de ontwikkeling en realisatie van infrastructuurwerken, is sinds zijn start gemiddeld zo’n 20 procent per jaar gegroeid, om de vijf jaar goed voor een verdubbeling van de omzet. “Dankzij een visie op lange termijn, een vlakke structuur en slimme flexibiliteit”, zegt topman Paul Kerkhofs van APK.