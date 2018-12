“Pittig, maar niet té moeilijk”

Hasselt‘Het Groot Dictee der Nederlandse Taal’ is dood. Leve ‘Het Sinterklaasdictee’. Twee jaar nadat de iconische spellingwedstrijd voor het laatst op tv kwam, kan er vanavond opnieuw getwijfeld worden over die ene correcte schrijfwijze. Hogeschool PXL en TV Limburg slaan immers de handen in elkaar voor de eerste editie van ‘Het Sinterklaasdictee’, waar 15 studenten, 15 bekende en 15 niet-bekende Limburgers aan deelnemen. En ook u kunt uw kennis testen, met pen en papier vanuit de luie zetel.