Met hartelijke groeten van Dewaest

KRC Genk in kwartfinale tegen Union of Knokke

Ondanks een onverdiende achterstand aan de rust (0-1) na een blunder van Nastic, plaatste een fris en monter KRC Genk zich comfortabel voor een kwartfinale op het veld van Union of thuis tegen Knokke. Charleroi werd uit de Belgische cup geknikkerd (1-3) met de hartelijke groeten van ex-Zebra Sébastien Dewaest. Zijn gelijkmaker zette een sterk Racing, mét vijf nieuwe namen in vergelijking met Anderlecht, op weg naar de zege. Ook Maehle en Gano haalden nog de trekker over.