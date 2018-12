Ondanks zege in Hasselt: Kevin Pauwels (34) denkt aan stoppen

Kan u het zich voorstellen, een cross zonder Kevin Pauwels (34)? Niet dat het nu meteen stil zal zijn zonder hem, maar hij is binnen de sport wel een populair personage. En Pauwels denkt dus aan stoppen. Zaterdag won hij nog in Hasselt, maar één overwinning op drie seizoenen is te weinig.