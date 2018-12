“Plots zag ik E.H. voor zijn naam staan”

KORTESSEMHet bisdom Hasselt heeft pastoor A.B. (53) uit Kortessem preventief geschorst, nadat aan licht kwam dat de priester al jaren een dubbelleven leidt. Zo had A.B. al drie jaar, onder een valse naam, een relatie met een veertiger uit West-Limburg en vertelde hij die man nooit dat hij priester is. Toen de veertiger het dubbelleven ontdekte, stapte hij naar het bisdom. “We hebben de melder en de priester afzonderlijk gehoord en daaruit bleek dat de feiten ernstig genoeg zijn om de pastoor preventief te schorsen”, klinkt het bij het bisdom. “Voor de kerkdiensten in Kortessem wordt een vervanger gezocht.”