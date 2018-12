Schuldig aan doodsteken van zwanger lief, niet aan moord

Tongeren/HasseltAndy Olymph (44) is gisteravond in Tongeren schuldig verklaard aan doodslag op zijn vriendin Naftaly Gorré (27), maar moord is het niet volgens de jury. Dat hij de zwangere vrouw op 28 december 2015 in Hasselt met opzet had gedood, dat stond volgens de twaalf buiten kijf. Met zo’n groot koksmes en de messteken op vitale plaatsen als hals en rug. Maar tijdens het assisenproces was volgens hen nooit met zekerheid bewezen dat de Surinamer haar dood vooraf gepland had. “Er blijft twijfel over de voorbedachtheid.”