Meryame Kitir (sp.a) wordt dan uiteindelijk toch geen schepen in Genk. Ze nam die beslissing nadat provinciaal voorzitter Alain Yzermans haar had gevraagd om de lijst te trekken voor de federale verkiezingen in mei. Dat betekent dat Alessandro Cucchiara de tweede schepen voor Pro Genk wordt. Eerder deze maand haakte ook Angelo Bruno al af als schepen omwille van gezondheidsredenen.