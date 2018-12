Het bekende eetcafé Florian op de Fruitmarkt in Hasselt is er na 26 jaar mee gestopt. De laatste uitbaters, Joke en Leander, zetten na acht jaar een punt achter hun horecaloopbaan en kiezen voor meer tijd met het gezin. Begin 2019 heropent de zaak al met Caitlin en Nick Deflem als uitbaters, de huidige buren van El Sueño. “Wij openen er een danscafé dat in de wintermaanden drie dagen ’s avonds open zal zijn. In de zomermaanden willen we samen met onze andere zaak tot één mooi, groot terras komen en dan elke dag open blijven.”