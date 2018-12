Het muziekfestival Extrema Outdoor zal de buurtbewoners in 2019 minder hoofdpijn bezorgen dan vorig jaar. In samenspraak met de lokale overheid werden tal van maatregelen genomen die het geluid sterk moeten reduceren. Zo komen er palen van waarop het geluid gemeten wordt en zo nodig bijgestuurd. Bovendien zullen podia meer gericht staan naar het militair domein in plaats van naar woonbuurten.