Gênant moment in ‘De Slimste Mens’ bij vraag van Cath Luyten: “Hoe ik mijn relatie met Frank spannend houd?”

Een pijnlijk moment in ‘De Slimste Mens’ woensdagavond toen een van de vooraf opgenomen vragen werd gesteld door Cath Luyten, die haar vraag inleidde met een grap over haar relatie met Frank Raes, een relatie waarvan deze week pas bekendraakte dat die afgelopen was.

De winnaar van vanavond: Peter Van de Veire. De presentator van MNM doet een gouden zaak: hij steekt met vier zeges in zes afleveringen Rani De Coninck én Sven Gatz voorbij, dat scheelt een slok op een borrel in de finaleweken die volgende week beginnen.

De verliezer: Wim Lybaert. Hij werd bij zijn eerste deelname afgetroefd door Radio 1-stem Layla El-Dekmak, die vier van de vijf vicepremiers kon opsommen.

De nieuwkomer van morgen: Jinnih Beels, lijsttrekker van SP.A in Antwerpen.

Philippe Geubels keert terug naar ‘De Slimste Mens’ en dat gaat niet onopgemerkt voorbij. Video: Vier

De beste quotes:

Erik Van Looy: “Je mag altijd met je schoenen naar Jeroom gooien, hoor.” Layla El-Dekmak: “Nee, ik zie mijn ­schoenen te graag.”

Erik Van Looy: “Welk land werd als eerste aangevallen door nazi-Duitsland?” Layla El-Dekmak: “Euh...” Peter Van de Veire: “Polen.” Van Looy: “Wat ging jij zeggen, Layla?” El-Dekmak: “Niet Polen.”

Erik Van Looy: “De Tweede Wereldoorlog, dat is eigenlijk niet om mee te lachen.” Jeroom: “Dat is wat gevoelig, mijn opa is zwaargewond geraakt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tijdens een lezing van Stijn Meuris, een iPhone X in zijn gezicht gekregen.”

“Mijn opa is zwaargewond geraakt tijdens de Tweede Wereldoorlog” Video: Vier

Het mooiste ­moment:

Peter Van de Veire speelde zó ontspannen en had zó veel voorsprong dat hij even vergeten was dat hij nog aan de beurt was.

Het gênantste moment:

De Slimste Mens ter Wereld werd heel even ingehaald door de actualiteit. De drie kandidaten kregen in een filmpje Cath Luyten te zien, van wie pas bekendraakte dat haar relatie met VRT-sportjournalist Frank Raes (64) na 15 jaar voorbij is. Luyten zei daarin: “Mensen vragen me weleens: Cath, hoe doe jij dat eigenlijk, uw relatie met Frank spannend houden? Wel, Frank en ik verrassen elkaar heel erg vaak, ik heb onlangs nog iets speciaals voor hem gekocht, een speeltje dat je vanop afstand kan besturen. Hij was er helemaal wild van, hij moet het alleen nog leren besturen.” In het filmpje zette Luyten iedereen op het verkeerde been: Het ging niet om een seksspeeltje, maar om een autootje met afstandsbediening.

Het filmpje werd maanden geleden opgenomen en kon volgens Vier niet meer vervangen worden. Cath Luyten werd daar gisteren van op de hoogte gebracht.

De tussenstand:

1. Julie Colpaert (12 afleveringen)

2. Boris Van Severen (8)

3. Peter Van de Veire (6)

4. Rani De Coninck (6)

5. Sven Gatz (6)

6. Wouter Vandenhaute (4)

7. Saartje Vandendriessche (4)

8. Michèle Cuvelier (3)