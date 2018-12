Sint-Katelijne-Waver gaat winnen bij Fribourg in EuroCup basketbal

Sint-Katelijne-Waver heeft woensdag op de vijfde speeldag in groep J van de EuroCup basketbal bij de vrouwen met 68-75 gewonnen bij het Zwitserse Fribourg. Het was voor SKW de derde zege, waardoor ze nu tweede staan in hun groep.

Bij de rust stonden de Belgen nog 34-28 achter, maar in de tweede helft was Sint-Katelijne Waver de betere. Het won de twee laatste kwarten met 19-24 en 15-23, en haalde zo de overwinning binnen. Ook in de heenwedstrijd hadden de Antwerpenaren al gewonnen van de Zwitsers.

Op 12 december ontvangt Sint-Katelijne-Waver Tarbes, de ongeslagen leider in groep J. De eerste twee van elke groep gaan samen met de twee beste derdes richting play-offs.