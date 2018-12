Klanten en werknemers van Ted Baker zijn het beu: “Wij willen onze baas niet meer knuffelen”

Medewerkers en klanten van het modemerk Ted Baker willen niet langer gedwongen geknuffeld worden door hun 63-jarige baas en oprichter Ray Kelvin.

Ook Groot-Brittannië heeft zijn zoveelste MeToo-schandaal. Het aandeel van het Britse modehuis Ted Baker verloor sinds begin deze week bijna een kwart van zijn waarde nadat in de Financial Times uitlekte dat personeel en klanten een opmerkelijke online petitie zijn gestart tegen het grensoverschrijdend gedrag van oprichter en grootaandeelhouder, Ray Kelvin.

‘Intens lichaamscontact’

De petitie, ondertekend door ‘your employees and customers’, spreekt de 63-jarige Kelvin direct aan. Hij zou zijn personeel, klanten en leveranciers geen handdruk geven, maar hen ongevraagd omhelzen en knuffelen. En bij jonge vrouwelijke medewerkers zou hij nog een stap verder durven gaan. Kelvin zou hen verplichten om op zijn knie te komen zitten, hun publiekelijk de schouders masseren en hen vragen om zijn oren te masseren.

“Wanneer je hem moest omhelzen, was dat niet zoals een omhelzing en kus in een professionele omgeving”, getuigt Becky op Radio 1 Newsbeat en de nieuwssite van de BBC. “Het lijkt veel meer op een lange knuffel met de bedoeling een intens lichaamscontact te hebben.” Volgens haar duurde zo’n gênante en zeer persoonlijke knuffel vaak meer dan 15 seconden en dat in volle zicht van de rest van het personeel.

Slowdansen

In één geval zou Kelvin meerdere vrouwelijke ‘staff members’ verplicht hebben om met hem te slowdansen naast hun bureau op een playlist van nummers die de CEO zelf had samengesteld. “Het meisje dat naast mij zat kroop toen onder haar bureau door en vluchtte naar de andere kant van het kantoor om aan hem te kunnen ontsnappen.”

Maar Kelvin zou ook soms mannelijke collega’s hebben betast. Op een dag zat Becky naar eigen zeggen naast een mannelijke collega, toen de 63-jarige CEO ook hem van achteren besloop, hem intens knuffelde, hem kuste in de nek en nabij de oren, en tenslotte zijn biceps complimenteerde.

Kelvin zou zijn personeel ook meermaals aangeraden hebben ‘meer seks met elkaar te hebben’, maar deed dat naar verluidt wel altijd met een schalkse, grappige ondertoon. Ook toen hij als CEO van Ted Baker in 2016 een interview had met ‘Marketing Week’ zou hij de reporter een minuut lang hebben omhelsd, waarna hij grappend zou opgemerkt hebben: “Geef me nu niet aan voor seksueel grensoverschrijdend gedrag.”

Nooit serieus genomen

De HR-afdeling zou volgens de medewerkers klachten hierover nooit serieus hebben genomen. “Dat is nu eenmaal wat Ray graag wil”, zeggen meerdere ontevreden werknemers als antwoord te hebben gekregen op hun klacht over ongewenst gedrag van hun baas.

Inmiddels is daar wel verandering in gekomen. Het Britse modemerk heeft nu naar eigen zeggen een onafhankelijk comité opgericht dat de opdracht kreeg de aanklachten tegen CEO Kelvin ‘grondig te onderzoeken’.

Met hun online petitie willen de medewerkers de bedrijfscultuur, die tot op vandaag elke vorm van intimidatie onbestraft liet, veranderen. Meer dan 200 huidige en ex-werknemers van Ted Baker hebben inmiddels de petitie ondertekend. Velen daarvan zijn medewerkers die intussen vanwege de verbale en seksuele intimidatie het bedrijf verlaten hebben. Zij kregen maandagmiddag al steun van 2.500 sympathisanten.

Onderdeel van bedrijfscultuur

In een eerste reactie op ‘hug-gate’ stelt het modebedrijf dat Ray veel mensen met een knuffel begroet - het is volgens Ted Baker zelfs een ‘onderdeel van de bedrijfscultuur’ geworden - maar dat de oprichter en ceo daar zelf absoluut nooit op heeft aangedrongen.

Ted Baker verkoopt mode via eigen winkels, via de groothandel en via licenties. Afgelopen boekjaar bedroeg de wereldwijde omzet ruim 660 miljoen euro.