KRC Genk en STVV stootten allebei door naar de kwartfinale van de beker van België. Vanavond werd al meteen geloot voor die kwartfinale.

STVV speelt in eigen huis tegen AA Gent. Een heuse topper voor de Kanaries. KRC Genk kent zijn tegenstander nog niet. Het neemt het op tegen Union of Knokke. Dat duel wordt morgenavond nog afgewerkt. Genk werd geloot als uitploeg. De wedstrijden worden gespeeld op dinsdag 18/12, woensdag 19/12 of donderdag 20/12, de speeldata per wedstrijd staan nog niet vast.