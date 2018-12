STVV maakt pas in slotfase verschil tegen amateurs van Mandel United

STVV bekert voort na een zege tegen amateurclub Mandel United. Een hapklare brok waren de bezoekers zeker niet voor Sint-Truiden. Nadat Acolatse een domme penaltyfout had begaan, was er even spanning op Stayen. Boli en Kamada stelden dan toch de kwalificatie veilig. De 3-2 van Pyck kwam te laat.