Oostende na strafschoppen door in Beker van België, ook Genk, KV Mechelen, Eupen en STVV naar kwartfinales

Vandaag stond de hoofdbrok van de 1/8e finales in de Beker van België op het programma met vijf wedstrijden. Genk, KV Mechelen, Eupen en Sint-Truiden plaatsten zich voor de kwartfinales. In Moeskroen-KV Oostende moesten strafschoppen voor de beslissing zorgen: KVO won die epiloog met 4-5. Meteen werd ook al geloot voor de volgende ronde in deze Croky Cup .

KV Mechelen, dat de eerste periodetitel pakte in 1B, kreeg Achter de Kazerne Lokeren over de vloer. Lokeren staat momenteel op een met Waasland-Beveren gedeelde laatste plaats in de Jupiler Pro League en dus mocht een spannende wedstrijd verwacht worden. Een knal van Van Damme werd door Lokeren-keeper De Wolf uit doel geranseld maar voorts bleef de eerste helft lange tijd op slot. KV Mechelen had overwicht maar het was Lokeren dat het dichtst bij een doelpunt kwam: Lemoine stond echter op de juiste plaats om na een corner een kopbal net voor de lijn weg te koppen. Malinwa was ook na rust de betere ploeg maar Lokeren prikte gevaarlijk tegen. Een voorzet van Storm werd door Diaby bijna in eigen doel gedevieerd, maar Lokeren-doelman De Wolf kon er nog zijn hand tegen zetten. Ook de doelman van KV Mechelen liet zich opmerken: toen een schot van Tirpan afweek op Swinkels verwerkte Verript de bal nog net in hoekschop. De Camargo werd ingebracht om de ban te breken. Ook Tainmont mocht invallen en hij prikte de bal naar Schoofs, die onzelfzuchtig de bal panklaar legde voor Engvall en de Zweed legde de 1-0 randje buitenspel in een leeg doel. Even later besliste De Camargo de wedstrijd: 2-0

KV Oostende moest op bezoek bij Moeskroen, dat met een halve B-ploeg aan de aftrap verscheen. Maar de thuisploeg begon het best aan de partij en kwam ook verdiend op voorsprong via een knap schot van Frank Boya: 1-0. Een knappe poging van Sakala strandde nog op de kruising maar het supertalent Indy Boonen maakte met zijn tweede goal op enkele dagen tijd net voor rust gelijk: 1-1. Al vroeg in de tweede helft viel Moeskroen ook nog met tien toen Diedhiou een rode kaart kreeg. Tegen een man minder monopoliseerde KVO de bal maar in de zone van de waarheid stokte het. Na een knappe actie van Boonen kreeg Guri een unieke kans maar hij kwam een teen tekort. Toen de Albanees er op aangeven van de pas ingevallen Canesin dan toch 1-2 van maakte, leek de wedstrijd beslist. Maar enkele minuten later zette Mbombo de bordjes weer gelijk na een pijnlijke communicatiefout tussen Dutoit en zijn verdediging: 2-2. Moeskroen kwam in de slotminuut zelfs nog dicht bij de winnende treffer maar een save van Dutoit zorgde voor verlengingen. Oostende maakte gebruik van de nieuwe regel en bracht Zivkovic in als vierde wisselspeler. De invaller toonde meteen zijn meerwaarde en scoorde de 2-3. Maar nog was het niet gedaan: Mbaye Leye trapte een vrije trap heerlijk voorbij Dutoit: 3-3 en strafschoppen! Marquet trapte de beslissende strafschop via de deklat binnen: 4-5 en zo stoot Oostende na een onwaarschijnlijke match door naar de kwartfinale van de Beker van België.

Eupen trok naar Deinze. De club uit de eerste amateurklasse schakelde in de vorige ronde Club Brugge uit maar de Oostkantonners hadden er vertrouwen en begonnen met een B-ploeg: de focus ligt op de competitie, klonk het. Na amper acht minuten stond de 0-1 echter al op het bord via Bushiri. na slecht verdedigen bij de thuisploeg verdubbelde Mulumba al na twaalf minuten de score: 0-2. Over en out, leek het, maar Mertens maakte er snel weer 1-2 van. Meteen na rust stond de 1-3 al op het bord na een own goal van Boonen maar doelpuntenmaker Mulumba slikte ook al snel zijn tweede gele kaart waardoor ze bij Deinze tegen tien man de hoop nog niet opgaven.

STVV speelde dan weer thuis tegen Mandel United uit tweede amateur, dat in de vorige ronde verrassen Waasland-Beveren uit de beker knikkerde. Hoewel de Truienaars dé ploeg-in-vorm zijn, viel er voor rust weinig te noteren op Stayen. In de tweede helft vond het toch het gaatje in de verdedigingsmuur van Mandel United: Kamada vond De Norre in de zestien en die trapte de bal in het dak van het doel: 1-0. Mandel United kwam in het slot echter op gelijke hoogte toen invaller Acolatse een fout maakte in de zestien op Pyck en Rodrigo de strafschop omzette. STVV had echter geen zin in verlengingen en scoorde nog twee keer: doelman Lallemand kreeg het schot van Acolatse niet onder controle en Boli tikte simpel binnen en Kamada legde de 3-1 binnen. Mandel scoorde nog een tweede keer maar het bleef bij 3-2.

Om 20u45 ontving Charleroi competitieleider Racing Genk. De Limburgers voerden heel wat wijzigingen door en sterkhouders Trossard, Pozuelo en Samatta begonnen op de bank. De Karolingers probeerden de wedstrijd meteen in handen te nemen, wat een felle start opleverde. Beide ploegen kregen al snel twee enorme doelkansen: Osimhen kopte eerst net naast, niet veel later besloot Paintsil na een knappe combinatie op Penneteau. Genk nam de match in handen maar in de zestien meter liep het telkens mis. Gano had de 0-1 maar binnen te knikken, maar de lange spits kopte zwak en recht op doelman Penneteau. Na een blunder van formaat van Nastic kwam de thuisploeg echter (gevleid) op voorsprong via Osimhen: 1-0. Charleroi vatte moed maar Gholizadeh dribbelde zich vast. Pineut Nastic werd zonder pardon meteen gewisseld tijdens de rust en al snel klom Genk alweer langszij. Na een corner knalde de geviseerde Dewaest de bal tegen zijn ex-club droog in het dak van het doel: 1-1. Specialist Malinovskyi trapte een vrije trap staalhard enkele centimeters voorbij de verste paal. Na een heerlijke counter mocht Maehle doorgaan en hij bracht de Limburgers op voorsprong: 1-2. in het slot drong Charleroi nog aan maar het was Gano die er nog 1-3 van maakte.

AA Gent en KV Kortrijk haddden zich dinsdagavond al geplaatst voor de kwartfinales. De Buffalo’s namen in de Ghelamco Arena met 3-0 vlot de maat van 1B-club Beerschot Wilrijk. KV Kortrijk legde in het eigen Guldensporenstadion de aartsrivaal Zulte Waregem over de knie met 1-0.

Er werd al geloot voor kwartfinales, morgen nog één wedstrijd

Met Union - Knokke sluiten donderdag twee ‘reuzendoders’ de achtste finales af in het Joseph Mariënstadion. 1B-club Union pakte in de zestiende finales de scalp van Anderlecht (0-3), na een hattrick van Youssouf Niakaté. Knokke was op Sclessin dan weer te sterk voor Standard (1-2). Bij de club uit eerste amateur staat intussen Lorenzo Staelens aan het roer.

Meteen na Charleroi-Genk werd vanavond echter al geloot voor de kwartfinales. (zie lager)

Uitslagen 1/8e finales:

Deinze - Eupen 1-3

STVV - Mandel United 3-2

KV Mechelen - Lokeren 2-0

Charleroi - Genk 1-3

Moeskroen - KV Oostende 3-3 (4-5 na strafschoppen)

KV Kortrijk - Zulte Waregem 1-0

AA Gent - Beerschot-Wilrijk 3-0

Union - Knokke (donderdag om 20u45)

Loting kwartfinales:

KV Mechelen - KV Kortrijk

STVV - AA Gent

Union Saint-Gilloise/Knokke - Racing Genk

Eupen - KV Oostende

De kwartfinales worden afgewerkt op 18, 19 en 20 december