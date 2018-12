Kristallen Fiets bij vrouwen voor baanwielrenster Nicky Degrendele

Nicky Degrendele heeft woensdag de Kristallen Fiets voor vrouwen gewonnen, een prijs die voor de derde keer werd uitgereikt door de krant Het Laatste Nieuws. De baanwielrenster scoorde 648 punten, 36 meer dan Sanne Cant die net zoals vorig jaar vrede moet nemen met een tweede plaats. Jolien D’hoore werd derde met 574 punten. Githa Michiels totaliseerde 278 punten, Shari Bossuyt vervolledigde de top vijf met 198 punten.

De Kristallen Fiets kreeg er doorheen de jaren enkele “kleine broertjes” bij. Zo wordt sinds 1994 de Jongere van het Jaar en sinds 2000 de Teammanager/Ploegleider/Coach van het Jaar verkozen. Voorts bepaalt het grote publiek via de website wie als Helper van het Jaar de Kristallen Zweetdruppel in ontvangst mag nemen.

Sinds 2016 is er ook een Kristallen Fiets voor vrouwen, waarvan D’hoore de eerste laureate werd. Ook vorig jaar mocht ze met de trofee naar huis. Dat is dit jaar niet het geval, de eer is weggelegd voor de 22-jarige Nicky Degrendele. Die schreef in Apeldoorn geschiedenis door als eerste Belgische wereldkampioene in het keirin te worden. Bij de U23 veroverde ze Europees goud in het keirin en op het EK elite in Glasgow veroverde ze zilver in de discipline. Voorts won ze nog verschillende toernooien in het keirin in Japan, bakermat van de discipline.

Ook bij de jeugdrenners was er geen verrassing. Tweevoudig wereldkampioen bij de junioren Remco Evenepoel kroonde zich tot winnaar, met bijna het dubbele van de punten op de tweede in de uitslag, Bjorg Lambrecht, die naar zilver reed op het jongste WK in Innsbruck bij de beloften en zijn eerste profzege boekte in de derde rit van de Tour des Fjords. Lambrecht won zowel in 2016, als 2017 bij de jeugd de Kristallen Fiets.

De prijs van beste ploegleider/manager/coach van het jaar ging naar Patrick Lefevere, die met zijn Quick-Step Floors 73 zeges boekte het voorbije seizoen. Het is voor de West-Vlaming al zijn zesde Kristallen Fiets in zijn carrière, al moest hij de eerste trofee wel delen met Johan Bruyneel in 2000. Hij haalde het deze keer voor zijn eigen ploegleider Tom Steels en Kevin De Weert.

De helper van het jaar, of de Kristallen Zweetdruppel, verkozen door het publiek via de website van Het Laatste Nieuws, ging andermaal naar iemand van Quick Step Floors: Tim Declercq, vorig jaar tweede, haalde het met 44 procent van de stemmen, voor ploegmaat Iljo Keisse (30 %) en Xandro Meurisse (9 %) van Wanty-Groupe Gobert. Vorig jaar sleepte Julien Vermote, toen ook bij de ploeg van Lefevere, de trofee in de wacht.