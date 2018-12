Genkenaar restaureert violen van topsolisten in Sloveense hoofdstad

Genk -

Laten we even de grenzen van uw verbeeldingskracht opzoeken. Stel: u bent een begenadigd violist, u woont in Slovenië en u wil uw peperdure Stradivariusviool laten opknappen. Veel kans dat u dan terechtkomt bij Michel Van Mulders (54). Al twintig jaar restaureert en bouwt de Genkenaar violen in de Sloveense hoofdstad Ljubljana. In zijn klantenbestand duiken de namen op van topsolisten zoals Julian Rachlin, maar klamme handjes krijgt hij daar al lang niet meer van. “Hoe beter de muzikant, hoe makkelijker mijn werk.”