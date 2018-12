‘Fietsen door de Heide’ pak duurder dan eerst geraamd “maar project zal hoe dan ook doorgaan”

Maasmechelen -

Het is nog even geduld oefenen vooraleer de eerste fietsers door de heide in Maasmechelen kunnen fietsen. Voor de realisatie van de belevingsroute ‘Fietsen door de Heide’ werd een bedrag van 1,7 miljoen euro geraamd, maar de werkelijke kostprijs zal daar een derde boven liggen. En dus moet Toerisme Limburg op zoek naar extra centen. “Dit betekent niet dat het project in de koelkast verdwijnt, we gaan snel samenzitten met onze partners om de financiering te herbekijken”, reageert Igor Philtjens (Open Vld), voorzitter van Toerisme Limburg.