Andy Olymph schuldig aan doodslag op vriendin Naftaly (27) in Hasselt

Hasselt -

De jury van het hof van assisen in Tongeren heeft woensdagavond na zowat drie uur beraadslagen de 44-jarige Surinamer Andy Olymph schuldig verklaard aan de doodslag op zijn 27-jarige vriendin Naftaly Gorré. Hij stak haar op 28 december 2015 dood in hun appartement aan het Helbeekplein in Hasselt. De voorbedachtheid werd dus niet weerhouden.