De bekendste chocolatier van het land is gefrustreerd. Dominique Persoone kreeg dinsdag voor de derde keer in een week tijd dieven over de vloer. “Ik noem het veiligheidshalve een mevrouw die vergat te betalen”, blijft hij voorzichtig.

