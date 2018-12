Ronnie O’Sullivan laat er op zijn verjaardag geen gras over groeien: zes op een rij

Titelverdediger Ronnie O’Sullivan (WS-3) heeft zich woensdag in het Engelse York probleemloos voor de kwartfinales van het UK Championship snooker geplaatst. De Engelsman vierde zijn 43e verjaardag met een 6-1 zege tegen Jack Lisowski (WS-17).

“Ronnie en ik behoren allebei tot de allersnelste spelers in het circuit, het belooft dus een snelle match te worden”, blikte Lisowski dinsdag vooruit. Daar kreeg de 27-jarige Engelsman geen ongelijk in. Na goed anderhalf uur (97 minuten en 10 seconden) mocht hij inpakken. Lisowski won het eerste frame, waarna “The Rocket” er met breaks van 88, 118, 112 en 68 zes op een rij meegriste. Lisowski kwam niet verder dan een break van 42.

“Nog altijd super nerveus”

“Ik speelt nog altijd graag”, reageerde de jarige O’Sullivan. “Ook nu nog word ik nog altijd super nerveus. Maar daar moet je mee kunnen omgaan. Ik ben nog niet op mijn best, maar het lukt wel. Er zit al meer regelmaat in mijn spel, al is het nog niet fantastisch. Ach, zolang ik de tegenstander een beetje partij kan bieden, speel ik met plezier.”

Om een plaats bij de laatste vier treft O’Sullivan vrijdag de winnaar van de partij tussen Martin O’Donnell (WS-59) en de Chinees Ding Junhui (WS-8), de UK-kampioen van 2005 en 2009. Zij vechten hun duel donderdagnamiddag uit.

O’Sullivan won het UK Championship een eerste keer in 1993. Als 17-jarige werd hij toen de jongste winnaar van het toernooi. In 1997, 2001, 2007, 2014 en 2017 plaatste hij zijn naam ook op de erelijst en volgend weekend kan hij opnieuw geschiedenis schrijven. Momenteel deelt hij het record van zes UK-titels met Steve Davis en het record van achttien zeges in de Triple Crown met Stephen Hendry.