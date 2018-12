Twee doden en tien gewonden bij ontploffing van tankstation in Italië

In Italië zijn woensdag twee doden gevallen bij de explosie van een tankstation. Dat meldden de lokale autoriteiten. Tien mensen raakten gewond.

Het tankstation is gelegen langs de historische Via Salaria, op ongeveer dertig kilometer ten noordoosten van Rome in de buurt van de stad Rieti. Volgens de brandweer deed de ontploffing zich voor toen een tankwagen het pompstation aan het herbevoorraden was. Een van de twee dodelijke slachtoffers is een brandweerman.

Volgens de politiechef van Rieti, Antonio Mannoni, vielen er bij de explosie ook tien gewonden, van wie er twee in een kritieke toestand verkeren.