Een jaar getrouwd en een baby van vijf maanden, maar Cardi B en haar man gaan scheiden: “De liefde is op”

De Amerikaanse rapster Belcalis Almanzar, beter bekend als Cardi B, is opnieuw single. Zij en haar man trouwden in september 2017 en verwelkomden dit jaar in juli een kind samen, maar nu is de liefde tussen de twee over. Dat laat de ster weten in een video op Instagram.

“Ik heb een tijdje geprobeerd om de dingen te doen werken met de vader van mijn baby. We zijn hele goede vrienden en goede zakenpartners. Ik zal altijd naar hem gaan om te praten. We voelen veel liefde voor elkaar, maar op relationeel vlak ging het tussen ons al lang niet meer zo goed. Het is niemands schuld, ik denk dat de liefde gewoon op was. We zijn geen koppel meer. Het zal even tijd kosten om de scheiding te regelen. Ik zal sowieso altijd van hem houden als de vader van mijn kind”, zegt ze terwijl ze het vooral op het einde van het filmpje zichtbaar moeilijk krijgt.

Veel fans van de populaire rapster stonden vanaf het begin niet achter de relatie met haar vriend, rapper Offset. De reden? De man, lid van hiphopgroep Migos, heeft al drie kinderen heeft uit vorige relaties en bedroog Cardi B in hun korte relatie zeker twee keer. Door de kritiek op hun relatie hield de ster haar zwangerschap lang geheim. In april trad ze op in Saturday Night Live in een aansluitende witte jurk, die haar bolle buik in de kijker zette. Daarmee bevestigde ze de zwangerschapsgeruchten. In juli werd hun dochter Kulture Kiari Cephus geboren.



Cardi B en haar man in betere tijden