Amnestygroep Hasselt bijzonder fier over tentoonstelling “Koppen”

Hasselt-Centrum

Hasselt - In het kader van de Human Rights Week, georganiseerd door de UHasselt in samenwerking met o.a. Amnesty International Hasselt, vond op 30 november jl de vernissage plaats van de bijzondere tentoonstelling “Koppen: Diversiteit in Verbondenheid” . Plaats van het gebeuren was het Oude Gerechtsgebouw, Havermarkt 10, Hasselt.

Op de uitnodiging konden we o.a. lezen “Dit sociaal kunstproject van de Hasseltse kunstenares Frieda Bollen vertelt een verhaal dat gaat voorbij het individualisme, de anonimiteit en de onverdraagzaamheid van onze samenleving”. Gevangenen, migranten, vluchtelingen, buren en vrienden van Frieda Bollen..., ze kregen de kans om 1 van de vele koppen te beschilderen, elk volgens zijn of haar eigen visie. Het resultaat is een veelheid aan kleurrijke koppen, een wereld vol verhalen in lijn en kleur.

De deuren gingen open om 19.00u; om 19.30 ging dan de eigenlijke vernissage van start. In hun toespraak legden zowel de rector van de UHasselt Luc De Schepper als Assia Tiane, die de Diversiteitsprijs 2018 van de UHasselt won, de nadruk op de waarde van diversiteit in onze scholen en onze maatschappij.

De koppen waren allemaal bedekt met een witte papieren zak. Net voor de opening werden door studenten de zakken weggenomen en stonden de koppen er in al hun glorie! Nadat het obligate lintje was doorgeknipt, mochten de aanwezigen de koppen van dichtbij bekijken.

In een aangrenzende zaal lag een immense ketting die de verbondenheid moest uitbeelden. Aan de muur hingen teksten met toelichting bij de tentoongestelde koppen.

De tentoonstelling is nog te bezichtigen tot 9 december; zaterdag en zondag van 11.00u tot 17.00u en op weekdagen van 13.00u tot 17.00u. Een echte aanrader!

Wil je ook meewerken bij activiteiten van Amnesty International Hasselt, neem dan contact op via www.Amnesty-Hasselt.be en volg de activiteiten via www.facebook.com/AmnestyHasselt