Kamercommissie keurt resolutie goed met alternatieve meerderheid, N-VA stemt tegen

De Kamercommissie Buitenlandse Zaken heeft woensdag met een alternatieve meerderheid een resolutie goedgekeurd die het VN-migratiepact steunt. Meerderheidspartij N-VA stemde zoals aangekondigd tegen. Donderdag stemt de volledige Kamer over de resolutie.

De tekst krijgt de steun van CD&V, Open Vld, MR, Ecolo-Groen, sp.a en cdH. De PS heeft zich onthouden. Vlaams Belang diende amendementen in om het pact niet te steunen, maar die haalden het niet. N-VA onthield zich bij de stemming van die Vlaams Belang-amendementen.

De resolutie steunt het VN-migratiepact. Daarnaast vraagt de tekst om overleg te steunen met de EU-lidstaten, die het het pact steunen, om te komen tot een ‘explanation of position’ die de steun aan het pact verduidelijkt.

België “heel actief” betrokken

De tekst benadrukt dat het migratiepact tot stand is gekomen na anderhalf jaar overleg tussen de 193 landen die in 2016 de ‘Verklaring voor vluchtelingen en migranten’ hebben ondertekend. België is “heel actief” betrokken geweest bij het onderhandelingsproces en de Belgische onderhandelaars waren het eens over de slottekst, luidt het nog.

Er wordt ook verwezen naar de uiteenzettingen van ambassadeur en speciale gezant voor Asiel en Migratie Jean-Luc Bodson en de zes experten dinsdag in de commissie.