Kleuters Sint-Lambertus bakken speculaas voor Sinterklaas

Opglabbeek - Op vrijdag 30 november werd Sinterklaas feestelijk onthaald op de speelplaats van de lagere school. Piet Speculo, Piet Longo en nog twee andere pieten waren ook van de partij.

Piet Speculo brak een tijdje geleden zijn been en daarom had Piet Longo in zijn plaats speculaas gebakken. Dat was echter niet zo goed gelukt: de speculaas was veel te zout en ook nog eens helemaal aangebrand! Gelukkig hebben de kleuters van kleuterschool Sint-Lambertus Piet Longo een handje geholpen bij het bakken, zodat alle kinderen van Opglabbeek toch lekkere speculaas op hun bord kregen.