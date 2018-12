Jan Van Looveren wordt 50: “Hopelijk is elke midlifecrisis zo plezant als de mijne"

Straks wordt hij vijftig, maar da’s voor Jan Van Looveren (49) geen reden om een motor te kopen, want die heeft hij al. “Maar ik kan nog altijd genieten van een schoon poepke dat voorbijkomt”, zegt hij. Treft dat even, want in het tweede seizoen van ‘Op Weg Met Jan’ - vanaf donderdag op Eén - laat hij zich uitsluitend door dames flankeren. “Omdat ‘de Jan’ zich toch net iets anders gedraagt als hij naast een vrouw zit”, aldus de zelfverklaarde ruwe bolster met blanke pit.