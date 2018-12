Veerle Dobbelaere: "Het was niet mijn keuze om minder te acteren, maar ik kan makkelijk loslaten”

In de jaren negentig was ze de coming lady van het vaderlandse acteurswereldje - een belofte die ze met glans waarmaakte -, maar jaren later werd Veerle Dobbelaere (51) steeds minder gevraagd. Daarom zijn we telkens zo blij als ze nog eens op ons scherm verschijnt om die degelijke klasse tentoon te spreiden, zoals nu in ‘De Collega’s 2.0’ van Jan Verheyen. “Ik ga nog liever in een café werken dan een slechte rol te vertolken”, aldus Veerle.