Waarom je vaker “ik hou van mij” zou moeten zeggen

Tegen een ander zeggen we het misschien graag en met volle overtuiging. Ik hou van je. Ik zie je graag. Of we zeggen het voorzichtig, in de hoop een wederzijdse liefdesbetuiging te krijgen. Maar zeggen dat je van jezelf houdt, is nog een heel ander paar mouwen. Hoog tijd om dat per direct te veranderen. Verrassing: het kan écht gemakkelijk. Met kleine, verrassend effectieve stapjes.