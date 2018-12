Wat worden de populairste vakantiebestemmingen van 2019?

Het heeft er alles van weg dat we in 2019 geen platgetreden paden zullen bewandelen. Toch niet als je kijkt naar de tien populairste bestemmingen voor 2019 die Airbnb heeft verzameld. Dat deed het op basis van logies die effectief werden geboekt en de plaatsen waar mensen naar zochten. Een ding is alvast duidelijk: de bestemmingen overspannen de hele wereld, van Zuidoost-China tot de Great Smoky Mountains in het Amerikaanse Tennessee.

1. Kaikoura, Nieuw-Zeeland

Nieuw-Zeeland staat door zijn prachtige natuur op de bucketlist van heel wat reizigers. Kaikoura is een plaats aan de oostkust waar je naartoe kunt gaan om walvissen en dolfijnen te spotten. Het mag dan wel niet zo bekend in de oren klinken als Christchurch of Auckland, toch is het een bezoekje meer dan waard volgens Airbnb.

2. Xiamen, China

Xiamen is een havenstad in de Chinese provincie Fujia, waar zo'n drie miljoen mensen leven. Het aantal overnachtingen zit er flink in de lift en nam met zo'n 283 procent toe in het voorbije jaar. Vooral het eilandje vlakbij de kust waar je enkel te voet mag komen, is een van de troeven.

3. Puebla, Mexico

Puebla ligt op zo'n twee uur rijden van Mexico City en zag zijn populariteit bij toeristen op amper twaalf maanden zo'n 240 procent de hoogte inschieten. De stad is Mexico ten voeten uit: lekker eten, gezellige straatjes en adembenemende musea en kathedralen. Livin' la vida loca.

4. Normandië, Frankrijk

Normandië is de enige bestemming op het Europese vasteland die in de top tien staat. Bovendien is het voor ons ook nog eens dichtbij. In 2019 herdenken ze er de 75ste verjaardag van D-Day en de Slag om Normandië. Dat wordt een hele zomer gevierd met allerlei evenementen.

5. Great Smoky Mountains, VS

De Great Smoky Mountains liggen op de grens tussen de Amerikaanse staten Tennessee en North Carolina. Het is een bestemming die vooral natuurmensen en wandelaars moet kunnen bekoren, want het gebied telt zo'n 1.300 kilometer aan wandelpaden. Iets voor de avonturier in jezelf.

6. Provincie Buenos Aires, Argentinië

Niet hoofdstad Buenos Aires, maar wel de provincie zal in 2019 volgens Airbnb 'hot and happening' zijn. Die strekt zich uit langs de Atlantische Oceaan en is onder meer de regio waar het bergdorpje Tandil gelegen is. Dat zou een van de meest gastvrije plaatsen ter wereld zijn.

7. Accra, Ghana

Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan ligt dan weer Accra, de hoofdstad van Ghana. Tuur er naar de veelkleurige vissersboten, bezoek de gezellig drukke bazaar Makola Market en dans 's avonds de voeten van onder je lijf in een van de vele nachtclubs aan het strand.

8. Mozambique

Het Afrikaanse land, helemaal aan het zuidoostelijke puntje van het continent, is aan een revival toe. Langs de Indische Oceaan vind je heel wat pittoreske stranden en het land herbergt een prachtige fauna en flora. Bovendien zijn de logementen er volgens Airbnb bijzonder goedkoop.

9. Buiten-Hebriden, Schotland

De Buiten-Hebriden zijn een groep eilanden voor de westkust van Schotland. Hier wonen er meer edelherten dan mensen. Ook de papegaaiduiker komt hier uitrusten op de rotsen. Echt iets voor natuurliefhebbers dus, maar wees snel. In vergelijking met 2017 is deze bestemming nu al 150 procent populairder geworden.

10. Wakayama prefectuur, Japan

Deze prefectuur - een bestuurlijk onderdeel in Japan, te vergelijken met een provincie - ligt in de regio Kansai in Honshu, onder Osaka. Je kunt er het hele jaar door verblijven in bijvoorbeeld een boeddhistische tempel, maar juni is de interessantste tijd om er naartoe te trekken. Dan vindt namelijk het Nachi Fire Festival plaats, brandende toortsen lichten dan de grote waterval en tempel op.