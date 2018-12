Leugendetector in meer dan helft van gevallen ingezet bij zedenfeiten

In 261 van de 403 gevallen waarbij het gerecht in 2017 een leugendetector uitvoerde, gebeurde dit in het kader van een onderzoek naar zedenfeiten. Ook in de eerste helft van 2018 werd de polygraaftest, waarmee men de geloofwaardigheid van iemands uitspraken test, vooral ingezet bij zedenfeiten (in 129 van de 185 gevallen). Dat blijkt uit het antwoord van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) op een schriftelijke vraag van Nele Lijnen (Open Vld).

In 2017 werd de polygraaftest ook vaak ingezet in het kader van onderzoeken naar het toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen (41), moord (28) brandstichting (27) en diefstal met geweld (18). De test werd in 2018 (cijfers tot 12 juni) ook gebruikt voor opzettelijke slagen en verwondingen (20), moord (14), diefstal met geweld (7) en brandstichting (5).

De test werd 415 keer gevraagd door het parket in 2014, 471 keer in 2015, 450 keer in 2016, 427 keer in 2017 en 197 keer in 2018 (tot 12 juni). Het verschil (427 versus 403) tussen de ‘gevraagde testen’ en ‘uitgevoerde testen’ in 2017 is volgens Geens het gevolg van het feit dat de verdachte niet kwam opdagen voor de test of nog op uitvoering wacht.