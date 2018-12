Wie lang wil leven, mag vooral niet te lang slapen

De aanbevolen hoeveelheid slaap voor volwassenen bedraagt tussen de zes à acht uur per nacht. Slaap je minder of meer? Dan loop je een verhoogd risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten en bijgevolg een vroegtijdig overlijden. Dat concluderen wetenschappers op basis van een nieuwe studie, gepubliceerd in het vakblad European Heart Journal.

Een team wetenschappers onder leiding van Chuangshi Wang, verbonden aan het Peking Union Medical College in China, polste naar de slaapgewoonten van 116.632 mensen uit 21 verschillende landen tussen de 35 en 70 jaar. De vorsers observeerden hen gemiddeld 7,8 jaar en konden na de testperiode een beeld schetsen van hun slaappatroon.

De bevindingen tonen aan dat mensen die meer dan acht uur slapen, meer kans hebben om op termijn met een ernstig cardiovasculair probleem geconfronteerd te worden. Concreet lopen langslapers meer risico op een beroerte, hartfalen en 41 procent meer kans op een vroegtijdig overlijden. Volgens de onderzoekers is het mogelijk dat de proefpersonen die langer sliepen onderliggende aandoeningen hebben, waardoor hun nachtrust langer duurt. Dat verhoogt op zich al het risico op hart- en vaatziekten en mortaliteit.

Kies voor slimme dutjes

Wang en zijn team ontdekten ook dat overdag dutten een verhoogd risico op ernstige cardiovasculaire gebeurtenissen en sterfgevallen met zich mee kan brengen. Dit fenomeen was merkbaar bij de mensen die meer dan de aanbevolen uren sliepen, maar niet bij de personen die ’s nachts minder dan zes uur sliepen. Bij die laatste groep leek een dutje overdag het gebrek aan nachtrust te compenseren en de risico’s net te beperken.

Te weinig slapen (denk aan minder dan zes uur per nacht) is sowieso niet goed voor het lichaam, want dan heb je 9 procent meer risico op cardiovasculaire aandoeningen. Belangrijke kanttekening: de vorsers beklemtonen dat hun bevindingen louter observationeel zijn. Dat betekent dat het nog gissen is naar een duidelijk verband tussen de oorzaak en gevolg van slaapduur en gezondheidsproblemen.

Natuurlijk ritme versus probleem

Vorige zomer kwamen verschillende Britse universiteiten er al achter dat te veel slapen nefast is voor de gezondheid. Zij schreven in het vakblad Journal of the American Heart Association dat meer dan tien uur per nacht slecht is voor je hart. De Vlaamse slaapexpert Johan Verbraecken, verbonden aan het UZ Antwerpen, stelde toen gerust dat sommige mensen van nature langslapers zijn en dat lange nachten niet per se een bedreiging zijn als je lichaam er nood aan heeft.

“Sommigen hebben tien uur nodig omdat ze anders niet functioneren. Daar kom je snel achter. Als je jezelf na een nacht van acht uur belabberd voelt, is het een indicatie dat je langer moet blijven liggen”, zei hij. Blijf je echt veel langer liggen, dan is er volgens de expert wél iets grondig mis. “Het is raadzaam om bij twijfel op onderzoek te trekken. Misschien ligt een depressie of andere psychologische aandoening aan de basis van het vele slapen. Ook pijnproblemen kunnen ervoor zorgen dat je lang slaapt. Mensen met obesitas, diabetes, kanker of (verborgen) slaapapneu slapen ook langer dan normaal.”

Over dutjes was hij duidelijk. “Je haalt er voordeel uit als je een vast tijdstip van opstaan en gaan slapen respecteert. Als je er te veel mee knoeit, ontstaat misschien een slaapprobleem omdat je biologische klok in de war raakt. Beperk dutjes overdag om die reden tot maximum een half uur.”