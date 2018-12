Grote storing bij Facebook: gebruikers kunnen niet inloggen

De sociale netwerksite Facebook heeft woensdagnamiddag te kampen met een grote storing. Vanuit tientallen landen, waaronder ook ons land, komen meldingen van gebruikers die zich niet meer kunnen aanmelden.

“An unexpected error occurred. Please try logging in again.” Duizenden mensen hebben woensdagnamiddag die melding gekregen op Facebook. Ze kregen het advies om opnieuw in te loggen, maar dat lukte niet.

Inmiddels zijn er al honderden meldingen binnengekomen van mensen die problemen ondervinden op de sociale netwerksite. De meeste komen uit Europese landen, al zijn er ook berichten uit Azië.

Wat de oorzaak van de storing precies is, is nog niet duidelijk.