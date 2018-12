Maaseiks steakhouse weigert doorbakken biefstuk aan te bieden: “Bien cuit is verkracht vlees”

Een Limburgs steakhouse stelt op zijn website dat ‘Bien cuit’ of doorbakken steak uit den boze is. “Dat zullen wij niet doen.” Een harde boodschap voor sommige klanten. “In een tekst komt een boodschap altijd wat harder aan dan hoe je het bedoelt”, zegt zaakvoerder-kok Dave Maggen. “In de praktijk valt het heel goed mee. ‘Vertrouw mij’, zeg ik. Zo kunnen wij acht op de tien keer onze klanten bekeren tot het echt lekkere vlees.”

De boodschap op website én menukaart is anders niet mis te verstaan: “Al ons rundvlees wordt aangekocht in volledige lendes en wordt in huis versneden. Daar wij respect voor het product zeer hoog in het ...