Verdediging betwist voorbedachtheid bij dodelijke steekpartij in Hasseltse flat: “Dit was situationeel geweld”

Meningsverschillen worden opgelost met woorden, niet door een partner te doden”, haalde aanklager Björn Backx vanmiddag uit naar de man die “ervoor gezorgd heeft dat twee jonge kinderen helaas hun leven verder moeten zetten zonder hun moeder”. Ook de burgerlijke partijen waren overtuigd dat Andy Olymph willens en wetens de jonge vrouw heeft doodgestoken omdat ze hem wilde verlaten. Voor de verdediging was er nooit een bedoeling om te doden, “dit was accidentieel, situationeel geweld. Totale, opgebouwde kwaadheid, door de ruzies over kruidendokter G. Geen enkele voorbedachtheid”, pleitte meester Jan Swennen. Waarop de jury zich straks, na korte replieken, zal terugtrekken om te oordelen of Andy Olymph (44) schuldig is aan moord op zijn zwangere vriendin Naftaly Gorré (27) in hun Hasseltse flat op 28 december 2015.