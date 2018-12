Netflix pakt uit met documentaire over Chanel

Altijd al eens een blik willen werpen achter de schermen van een grote modeshow? Netflix geeft je de kans. Net voor de start van de kerstvakantie brengt het '7 Days Out' uit, een documentaire die Karl Lagerfeld volgt in aanloop naar de haute coutureshow van Chanel van 23 januari.

Netflix pakt vanaf 21 december uit met een nieuwe reeks: '7 Days Out'. Elke aflevering volgt een week lang het leven van een visionair in de verschillende takken van de mode, sport, ruimte, eten of entertainment. De eerste aflevering is volledig gewijd aan Karl Lagerfeld en zijn voorbereidingen voor de haute couture spring/summer 2018 show van Chanel die op 23 januari plaatsvond in het Grand Palais in Parijs.

Regisseur Andrew Rossi mocht Lagerfeld zeven dagen lang volgen van in de studio tot in de ateliers en kwam waar geen camera ooit eerder werd toegestaan. In de documentaire zullen we onder andere te zien krijgen hoe de 68 handgemaakte silhouetten tot leven komen en hoe de ontwerper van het grote gebouw een romantische Franse tuin maakte.