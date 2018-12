Een wollen trui blijft een onmisbaar basisitem in je wintergarderobe. Zo lang mogelijk plezier hebben van je exemplaar? Met deze tips blijft je wollen trui langer mooi!

Je wollen trui wassen en drogen? Dat doe je zo

Ondanks dat wol een zelfreinigende stof is, kan het toch gebeuren dat je trui een flinke opfrisbeurt nodig heeft. De wasmachine is de ergste vijand van je trui. De wrijving is groot waardoor je de kans op slijtage en pluisjes vergroot. Was je wollen trui dus enkel met de hand in lauwwarm water en met een wasmiddel voor delicate stoffen. Zachtjes inmasseren, goed uitspoelen en half-droog deppen met een droge handdoek is de beste manier om je trui te wassen.

Drogen en bewaren

Heb je je trui met de hand gewassen, dan is het tijd om hem te drogen. Calculeer alvast de nodige tijd in: geduld is een mooie deugd. Leg je trui neer op een vlakke ondergrond en wacht tot hij kurkdroog is vooraleer je hem terug in de kast legt. Hang je wollen trui nooit/never/jamais aan een kleerhanger! Door de zwaartekracht rekken de vezels zich onherroepelijk uit en verliest je trui zijn model. Vouw je wollen truien of vesten op in stapeltjes, telkens met een laagje (karton of papier bijvoorbeeld) tussen je items om de kans op wrijving zo klein mogelijk te houden.

Last van een kriebelige trui?

Pluisjes kunnen voor lastige kriebels zorgen. Een sopje van lauwwarm water met haarconditioner (dat maakt de vezels zachter) kan wel eens de oplossing zijn. Zachtjes inmasseren, uitspoelen en laten drogen op de juiste manier… Klaar! Snel resultaat? Leg je wollen trui in een hersluitbaar zakje en laat een nachtje in de vriezer liggen. Door de koude wordt je trui minder statisch en trekken loshangende pluisjes zich samen.