Grootschalige actie tegen Italiaanse maffia: 14 aanhoudingen in Limburg

In het kader van de grootschalige actie tegen de ‘Ndrangheta, een maffiaclan uit het Italiaanse Calabrië, zijn vanochtend in Limburg 14 huiszoekingen uitgevoerd en 14 arrestaties verricht. Dat deelde Kris Vandepaer, baas van de federale gerechtelijke politie van Limburg zopas mee tijdens een persconferentie van EUROJUST in het Nederlandse Den Haag. Een 100-tal politiemensen werden ingezet bij huiszoekingen in Maasmechelen, Lanaken en Genk.