Grondwetsspecialist en Kamerlid Hendrik Vuye (Vuye&Wouters): “Premier kan ook zonder steun van volledige regering naar Marrakech”

De premier heeft geen consensus nodig van zijn voltallige regering om namens diezelfde regering naar Marrakech te gaan. “Die consensus is een politiek begrip, dit staat niet in de grondwet”, zegt Hendrik Vuye, parlementslid (Vuye&Wouters) en ook professor grondwettelijk recht. “Dat blijkt ook uit een uitspraak van het Hof van Cassatie. In de federale regering is elke minister verantwoordelijk voor zijn eigen bevoegdheid. Voor Buitenlandse Zaken zit die verantwoordelijkheid bij de premier of bij minister Didier Reynders.”