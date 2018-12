Centrum

Genk - De Neos-leden van Genk zijn bezige bijen. Met een zeer ruim aanbod aan activiteiten ontmoeten de leden elkaar hier of daar. Zo was er onlangs de oefennamiddag voor de provinciale quiz, maar namen de leden ook een kijkje op de Sintshow. Voor de cultuurfans was er dan weer een muzikale avond georganiseerd.

Eerst werd er over de provinciale quiz gezegd dat meedoen belangrijker was dan de score, maar eens de Neos-leden op dreef waren, was de spanning op de gezichten af te lezen. Later bij de echte quiz scoorden andere clubs net een ietsje beter.

Maar ook het kinderlijke in een mens mag niet verloren gaan, en dus gingen heel wat leden mee kijken naar de prachtige Sintshow, met kleinkinderen als excuses. Een voorstelling die een brede glimlach op alle gezichten toverde, zowel bij jong als oud.

Voor de cultuurfans was er dan weer een muzikale avond waarbij de Neos-leden konden genieten van 'Messia Di Gloria' (van Puccini). Een extra reden was dat er enkele Neos-leden - waaronder de voorzitster van Neos Genk - mee in dat koor een toontje hoger mochten zingen. En dat bracht natuurlijk heel wat kippenvelmomenten teweeg. Nu wordt er volop uitgekeken naar het kerstfeest wat met het groeiende aantal Neos-leden heel erg gezellig belooft te worden.