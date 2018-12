The Telegraph tipt België als niet te missen toeristische bestemming

The Teplegraph wijdt een volledig artikel aan ons land. Want België heeft het volgens de Britse krant allemaal op toeristisch vlak: Brussel, Brugge, Gent en Antwerpen, maar ook Bruegel, Rubens en Magritte. “Wie hier komt, wordt aangenaam verrast”, staat er. Ook de aard van de gemiddelde Belg wordt geprezen. “Ze zijn heel bescheiden en meesters in zelfspot.”

“De Belgen kunnen verdeeld zijn”, schrijft de krant op basis van de perikelen tussen Vlaanderen en Wallonië. “Maar los van alle taalgroepen, delen ze kenmerken die hen typisch Belgisch maken. Ze hebben een afkeer voor pretentieus gedoe, ze hebben een sterk familiegevoel, een liefde voor gemeenschappelijk plezier, een hoogontwikkelde smaak wat eten betreft en een blijvende passie voor goed bier, chocolade en frieten met mayonaise.”

Rijk aan cultuur

De Belgen een aangenaam volk volgens de Britten? Check. Maar er volgt ook lof voor ons cultureel erfgoed. Het “surrealistische” Atomium en Mini-Europa worden getipt als je de hoofdstad bezoekt, net als gaan kijken naar het werk van de kunstschilder Pieter Bruegel, die in 2019 centraal staat in het driejarige Vlaamse Meestersprogramma. Toeristen die ons land willen verkennen, worden ook aangeraden om op zoek te gaan naar Belgisch symbolisme. “De Belgische schilders, onder wie zoals Fernand Khnopff, Léon Spilliaert en Jean Delville, houden het midden tussen het sensuele, onderbewuste en macabere. Prachtig raar en geweldig.”

Eten en feesten

Wie wil feesten en lekker eten kan - uiteraard - ook in ons landje terecht. Vooral de jaarlijkse festiviteiten rond carnaval worden bejubeld. “Ze worden helemaal gek, meestal rond de vastentijd, en er vinden grote processies plaats in extravagante historische kostuums. Dit kan buitenstaanders verbijsterd en perplex achterlaten. Meer nog: de lokale bevolking kan deze uitbundigheid ook niet echt verklaren.” Wie van al dat feesten en bezoeken honger en dorst heeft gekregen, moet volgens de krant proeven van onze garnaalkroketten en jenever. Het Lambic-bier krijgt een speciale vermelding. “Dit magische bier is gemaakt met een gist, uitsluitend vindbaar aan de Brusselse rivier de Zenne.” Bij het ontbijt wordt Sirop de Liège aanbevolen, bij voorkeur op een stukje toast en in combinatie met stinkende Herve-kaas uit de Ardennen.

De Telegraph is niet de eerste krant die recent oog heeft voor België als toeristische trekpleister. Het bekende Amerikaanse tijdschrift en internetmagazine Forbes noemde de Gentse Winterfeesten in november “één van de tien beste kerstmarkten van Europa.” Om maar te zeggen: we hoeven helemaal niet zo bescheiden, maar trots te zijn op ons piepkleine landje.

