Meghan Markle kan haar bolle buik niet langer verbergen

In de lente van volgend jaar verwelkomen Meghan Markle en prins Harry hun eerste kindje. Nu de hertogin van Sussex al enkele maanden zwanger is, wordt het steeds moeilijker om haar bolle buikje te verbergen.

Meghan Markle en prins Harry waren dinsdagavond aanwezig op een evenement voor het goede doel in St. Luke’s Church in de Londense wijk Chelsea. De hertogin straalde in een koningsblauwe jurk, waarin haar bolle buik al goed zichtbaar was.

De voormalige actrice is inmiddels al enkele maanden zwanger. Het kindje wordt verwacht in de lente van volgend jaar.

Foto: Beretta/Sims / Shutterstock - ISOPIX

