Binnenschipper vindt lijk in Schelde in Henegouwen

In Antoing, in de provincie Henegouwen, is woensdagmorgen het lichaam van een man aangetroffen in de Schelde. De identiteit van de man en de doodsoorzaak zijn nog niet bekend.

De hulpdiensten en de politie van de zone Doornik werden er rond 9.30u van verwittigd dat een levenloos lichaam was opgemerkt aan de Gransartkaai in Antoing. Een binnenschipper die er aangemeerd lag, had het lichaam gezien. De brandweer van Antoing haalde het lichaam uit het water.

“Geen enkele onrustwekkende verdwijning werd onlangs gesignaleerd in de zone”, zo werd bij de politie gezegd. Het parket van Doornik is op de hoogte gebracht.