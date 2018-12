Voorzitter KRC Genk fietst van Genk naar Charleroi in kader van ‘Heizel Challenge’

Woensdagochtend is Peter Croonen, voorzitter van Racing Genk, met de fiets naar Charleroi vertrokken waar woensdagavond zijn ploeg het in de bekerwedstrijd tegen de lokale helden opneemt.

Hij werd daarbij vergezeld door zeventien andere clubleden en sympathisanten. De tocht vindt plaats in het kader van de Heizel Challenge, een initiatief van KRC Genk. Daarbij trachten de deelnemers vlak voor bekerwedstrijden zo veel mogelijk kilometers al trappend te overbruggen. Eerder al werd zo naar Lommel gereden en nu 135 kilometer naar Charleroi. Terug komen de wielrenners met een busje. Uiteindelijk doel is op 1 mei naar de Heizel in Brussel trappen. Tenminste als Racing Genk de Croky-cup finale haalt.

Foto: JEFFREY GAENS

