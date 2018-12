Axel Witsel wil na blitzstart met Borussia Dortmund niet over titel praten: “Seizoen duurt nog te lang”

De loopbaan van Axel Witsel kreeg deze zomer een onverwachte wending. De 29-jarige Rode Duivel leek zichzelf te gaan ingraven in China, maar versierde na een sterk WK een transfer naar de Duitse topclub Borussia Dortmund. Met de Borussen, momenteel leider, kampt Witsel om de Bundesliga-titel. “Maar het seizoen duurt nog zo lang, we bekijken het wedstrijd per wedstrijd”, houdt de middenvelder woensdag in Sport Bild de druk weg.

Dortmund telt na dertien speeldagen 33 punten. Eerste achtervolger Borussia Mönchengladbach volgt al op zeven punten. Topfavoriet Bayern München, de voorbije zes jaar kampioen, moet er al negen prijsgeven op de geel-zwarte leider. “We zullen er alles aan doen om een einde te maken aan de reeks van Bayern”, vertelt Witsel. “Daar mag iedereen zeker van zijn. Maar het brengt ons niets vooruit om nu al over de titel te praten. Het seizoen duurt nog te lang.”

Witsel verteerde de overgang van de Chinese competitie naar de hoog aangeschreven Bundesliga probleemloos. De Luikenaar groeide meteen uit tot vaste waarde in het elftal. “Ik voelde dat Dortmund de juiste keuze was”, legt Witsel zijn overgang uit. “Ik wist onmiddellijk dat ik de kwaliteiten had om hier te slagen en het team te helpen. Het was een uitdaging die ik absoluut wilde aangaan.”

Dortmund-coach Lucien Favre verklaarde afgelopen zomer, weliswaar met een knipoog, te dromen van Eden Hazard in het Borussia-shirt. Witsel, die zijn landgenoot door en door kent, denkt dat zo’n transfer niet meteen aan de orde is. “Ten eerste is hij wat te duur voor ons, en ten tweede heeft hij heel andere plannen. Maar moest hij ooit in de Bundesliga willen voetballen, heb ik genoeg argumenten om hem naar Dortmund te halen. Ik denk dan aan de sfeer in het stadion, de passie van onze fans en de kwaliteit van het team.”