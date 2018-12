Chelsea-coach Sarri hoopt op nieuw contract Eden Hazard: “De club staat klaar om meteen te tekenen”

Chelsea-trainer Maurizio Sarri hoopt dat goudhaantje Eden Hazard ook de komende seizoenen voor ‘The Blues’ voetbalt. De 27-jarige Rode Duivel heeft bij het team uit Londen nog een contract tot 2020, maar kapers liggen op de loer. “De club staat klaar om meteen een nieuwe overeenkomst te tekenen, maar het is aan hem om te beslissen of hij verlengt of niet”, verklaarde de Italiaanse coach op de Chelsea-site.

“Uiteraard wil ik dat Eden blijft”, vertelde Sarri. “Maar ik wil hem alleen als ook hij bij de club wil blijven. Ik weet goed dat de gesprekken tussen de club en zijn makelaar lopen, elke week denk ik. Als er dus nieuws is, laat de club me meteen iets weten. Het is mijn taak niet om elke dag met de spelers over hun contract te spreken. Dat is iets voor de club en makelaars.”

Hazard is ook dit seizoen sterk op dreef en scoorde in totaal al acht doelpunten en deelde vijf assists uit. Na een erg sterk WK kan de Rode Duivel op heel wat interesse rekenen, en vooral Real Madrid lijkt een oogje op Hazard te hebben. Maar verder dan enkele wederzijdse flirts kwam het voorlopig niet.